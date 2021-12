Danilo è l'unico giocatore della Juventus che non recupererà dall'infortunio per l'inizio del terribile gennaio che aspetta i bianconeri. Comunque il duttile difensore brasiliano sta iniziando a guarire dal problema muscolare patito oltre un mese fa contro la Lazio:Insomma, una corsa della vigilia di Natale verso il pieno rientro, che però potrà avvenire nella seconda metà del mese. Circa un mese, o quantomeno tre settimane, di convalescenza ancora per lui.