Adesso è il momento di ritrovare lo spirito di gruppo e concentrare tutte le energie sulla difficile sfida di sabato contro l’Atalanta. La Juventus esce sconfitta dalla partita di San Siro contro il Milan per 4-2, fatale un blackout che ha permesso ai rossoneri di rimontare in 6 minuti. Ma i bianconeri sono pronti per voltare pagina. Come il terzino Danilo, che su Instagram chiama la calma: “Serve serenità per affrontare i momenti più difficili. Proseguiamo consapevoli della nostra forza e concentrati già per la gara di sabato!”.