Domenica sera, forse ancor più dei suoi compagni,ha vissuto un turbinio di emozioni ( QUI L'ARTICOLO ). In campo nel match contro l'un erroraccio e un gol decisivo, fuori le parole davanti alle telecamere, a nome di tutta la squadra, ma anche le lacrime e poi le scuse (sui social). Per lui non è stata una notte semplicissima, anche soltanto guardando il lato più "umano". Eppure, nel caos di unache sembra avere sempre meno certezze, il brasiliano si sta confermando un vero e proprio pilastro, anche e soprattutto agli occhi dei tifosi.Nella stagione in corso, del resto, la fascia daè quasi sempre stata sul suo braccio, ad accompagnarlo nelle sue numerose presenze - pressochè tutte quelle possibili - alla guida della difesa bianconera: troppe le assenze di Leonardo, tuttora ai box per i problemi fisici che probabilmente non gli consentiranno di tornare in campo prima di febbraio, forse anche più tardi rispetto a Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Il popolo bianconero, inoltre, sembra aver apprezzato particolarmente anche il suo atteggiamento in questi giorni di "tempesta", con la pesante penalizzazione di 15 punti in classifica. Danilo - hanno riconosciuto in molti sui social - ci ha sempre messo la faccia, lottando e soffrendo con la squadra in campo e fuori, come un vero leader: per molti, in poche parole, il capitano è solo lui.