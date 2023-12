La fascia da capitano dellasembra pronta a tornare sul braccio del suo proprietario "numero uno". Scalpitain vista del big match di venerdì sera contro il, che potrebbe rivederlo in campo dal primo minuto come non succede dal derby della Mole del 7 ottobre scorso, prima dell'infortunio patito in Nazionale che lo ha poi costretto a fermarsi. Il brasiliano è tornato a indossare la maglia bianconera già all'U-Power Stadium contro il, ma solo per uno scampolo di gara nel finale; a Torino, invece, potrebbe ritrovare la titolarità, anche perché ad oggi la situazione della difesa non sembra ottimale.- Come vi abbiamo già raccontato, infatti, ieri Danielenon si è allenato con la squadra per via dell'influenza, e oggi lo farà solo se le condizioni di salute glielo permetteranno. Fuori dal gruppo anche, che si è limitato a un lavoro personalizzato a parte dopo il grande dispendio di energie sul campo del Monza seguito a un lungo stop. Il ritorno a pieno regime del capitano sarebbe dunque una boccata d'ossigeno non indifferente per la Juve, che non ha sentito eccessivamente la sua mancanza ma ora è ben felice di poter contare nuovamente su di lui per una gara tanto importante. I prossimi allenamenti, poi, daranno il responso definitivo.