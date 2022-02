di Benedetta Panzeri

L'ha ripresa Danilo, l'ha ripresa all'ultimo istante. Un colpo di testa al 92', che per la Juve può valere la Champions. Sì, perchè quello conquistato a Bergamo è un punto fondamentale per la squadra di Allegri, ancora salda al quarto posto proprio al fianco dell'Atalanta, ancora in attesa di una partita da recuperare. Fino alla fine, oggi più che mai. Sembrava tutto perduto, e invece i bianconeri sono rimasti vivi fino all'ultimo istante, provandoci con tutti i mezzi, finchè un'accelerazione di Cuadrado - l'uomo della "zona Cesarini", ancora una volta - ha portato Dybala sulla lunetta del calcio d'angolo. Tiro, salto, gol.



Al Gewiss Stadium finisce 1-1, perchè non c'è più tempo. Un pareggio fondamentale per la Juve, protagonista di una partita che certamente non avrebbe meritato di perdere. L'obiettivo minimo resta alla portata, la Vecchia Signora c'è. E per capirlo basta un dettaglio: il sorriso di Allegri al fischio finale, un "fiuu" con più "u" del solito. Grazie, Danilo.