Ancheha rotto il silenzio sui social dopo la frenata dellain casa contro il, un 1-1 che ha lasciato non poco amaro in bocca ai tifosi bianconeri dopo l'esordio convincente sul campo dell'Udinese. Il capitano si è espresso così sul suo profilo Instagram: "Non dovremmo mai accontentarci di un pareggio in casa contro qualsiasi avversario, ma il carattere della squadra e il modo in cui abbiamo cercato di raggiungere la vittoria fino alla fine indicano quello che dovrebbe essere il nostro atteggiamento per l'intera stagione! Forza Juventus". Qui sotto il suo post.