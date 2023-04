Il difensore della Juventusai microfoni di SkySport ( QUI l'Integrale) è tornato a parlare della gara contro la Lazio. Queste le sue parole:"La Lazio è una squadra che pressa e non fa giocare bene, questo è successo. Purtroppo abbiamo subito due gol. Negli ultimi 20 minuti abbiamo avuto occasioni. Se fossimo stati più cattivi nelle scelte e nel calciare in porta potevamo vincere, come già successo nelle due partite precedenti contro di loro".