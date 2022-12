Le parole dein zona mista dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi: "Sono tornato tre giorni fa e ho trovato una squadra che ha la testa giusta,"Sono cose che noi non possiamo controllare, noi dobbiamo essere a disposizione e stare bene quando c'è bisogno. Avere unità all'interno della squadra che ci ha portato ad avvicinarci in campionato.""Personalmente sto bene, c'è un po' di tristezza per il Mondiale, sono andato a casa per recuperare le energie e sono contento di essere tornato, qui mi trovo benissimo e c'è la testa giusta per riprendere la strada. Da qui in avanti lo spirito deve essere lo stesso, tutti insieme, consapevoli che la Juve ci spenge a dare tutto in campo, solo così possiamo raggiungere le cose grandi.""Da quando sono qui cerco di prendere le mie responsabilità, normale che chi ha vissuto più cose ci metta la faccia. Quello che succede fuori non possiamo controllarlo ma dobbiamo rispondere sul campo".