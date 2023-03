Tre assenti, due in dubbio, due presenti. Di questi ultimi due, uno è un giovanissimo e non esattamente rodato.Come racconta il Corriere dello Sport, nel frattempo,in questi giorni ha lavorato con i due superstiti:, non convocato dal Ct Mancini in Nazionale, e. Max, in ogni caso, conta di avere sia Miretti, sia Fagioli per il Verona e quindi di poterli impiegare entrambi dal primo minuto: Locatelli in regìa e i due azzurrini mezzali. L’alternativa sarebbe Barrenechea al timone, con Locatelli e uno tra Fagioli e Miretti interni.In caso di necessità, davanti alla difesa può sempre agire. Il difensore più volte si è destreggiato in mezzo al campo, dando prova di geometrie e solidità. Ci sarebbe anche un'altra possibilità: cambiare sistema di gioco e passare dal 3-5-1-1 al 3-4-2-1, già visto in alcune occasioni, e inserire il doppio trequartista (a scelta tra Di Maria, Soulé, Chiesa, Kean) alle spalle di Vlahovic.