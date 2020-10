Danilo, terzino della Juventus, nel corso della conferenza stampa dal ritiro della Nazionale brasiliana, ha parlato della possibilità di prendere il ruolo di Dani Alves in verdeoro: "Senza dubbio, mi trovo in un momento molto importante della mia carriera: sono ad un livello di maturità molto importante per poter giocare in Nazionale. E' una posizione sicuramente con molta storia nella nazionale brasiliana, ma sono in questo ciclo della nazionale da quasi dieci anni, non sono nuovo qui. ora voglio avere più continuità per poter portare buone cose a questa squadra".