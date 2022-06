“Un momento non può definire la vostra vita”, ricorda il giocatore della Juventus ai bambini.



Godendosi un periodo di vacanza nella sua città natale Bicas, nello stato di Minais Gerais in Brasile, il calciatore della Juve e della nazionale brasiliana, Danilo, non ha rinunciato a far visita ai ragazzi del suo progetto “Futuro Re2ondo”, durante un evento che si è realizzato proprio nell’ex-scuola di Danilo a Bicas. Il terzino destro ha avuto occasione anche per rivedere alcuni dei suoi ex-insegnanti. “FUTURO RE2ONDO” è una ONG che accoglie centinaia di bambini di quella regione con l’obiettivo di contribuire alla loro formazione personale e professionale, aiutandoli a realizzare i propri sogni.



“Sono molto felice di essere qui con voi ed è molto bello vedere questa sala piena. Questo progetto era un sogno e solo un’idea, oggi è un progetto reale che può regalare momenti di svago e di apprendimento. È molto emozionante per me essere qui con voi”. Queste le prime parole di Danilo ad un gruppo di giovani della città di Bicas, accompagnati dagli educatori.0



n un discorso motivazionale ai giovani presenti, Danilo ha sottolineato che un momento non può definire una vita: “Ci possono essere momenti in cui siamo tristi, in cui pensiamo di non essere capaci, in cui vorremmo rinunciare a tutto, ma se vi arrendete prima di averci provato, non sarete orgogliosi di voi stessi. Ci possono essere momenti in cui si ha bisogno di aiuto, ed è per questo che esiste “Futuro Re2ondo”, gli insegnanti e tutti coloro che ne fanno parte, che sono qui per sostenervi”.



Il giocatore della Juventus ha voluto parlare anche nel ruolo del calcio nella sua vita: “Il calcio mi ha insegnato molto e questo è ciò che cerco di trasmettere con questo progetto. Non rinunciate al vostro sogno o ai vostri obiettivi, ma imparate a prepararvi e a concentrarvi voi stessi. Dentro di voi c’è una forza che non potete nemmeno immaginare”, ha detto Danilo ai giovani presenti.



Danilo è stato un giocatore chiave nella stagione 21/22 della Juventus. Con 42 presenze, un nuovo ruolo in campo e un’importanza rafforzata nello spogliatoio, si è dimostrato fondamentale per la squadra e ha persino sorpreso il suo allenatore Massimiliano Allegri: “Danilo è stata una bellissima sorpresa. Quando parla non è mai banale. È un campione, un uomo intelligente, responsabile che si mette sempre a disposizione della squadra”, ha detto Allegri ha DAZN.



Il progetto “Futuro Re2ondo” è nato nel 2015 ed assiste al momento 140 bambini e adolescenti nelle attività del dopo scuola - gratuite - offrendo attività sportive, supporto scolastico, cure dentali, accompagnamento pedagogico e psicosociale. Con la pandemia ha anche iniziato a distribuire cibo alle famiglie. Ogni qualvolta Danilo si trova in Brasile, si impegna a condividere coi ragazzi le proprie esperienze e a visitarli sempre che possibile.