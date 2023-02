Un estratto delle parole dia Sky Sport dopo: "Le conclusioni vanno fatte su tutta la partita. Non è un periodo facile. Per me è rigore netto, non mi nascondo, è rigore e basta. Dobbiamo migliorare nelle scelte e nell'intensità, capire quando gli altri vanno in difficoltà, così la partita diventa più facile. Domani affrontiamo la giornata con fiducia, domenica c'è lo, fortunatamente si gioca tanto e nella prossima possiamo fare meglio e riprendere la fiducia".