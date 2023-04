Danilo ha parlato adopo il pareggio con lo Sporting Lisbona: "Era molto importante ottenere la semifinale e fare risultato qui. Sono veramente contento e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto tutti insieme. Dobbiamo goderci questa serata ma capire che non abbiamo fatto ancora niente. Ci sono ancora tutti gli obiettivi da raggiungere""Per diventare campioni dobbiamo imparare a giocare anche in questi tipi di ambienti. Per me è bello giocare questi tipi di partite, in ambienti così caldi. Come abbiamo vissuto la sentenza? Siamo stati bravi a mantenere il focus sul campo. Stiamo vivendo una situazione che personalmente non avevo mai visto. Domenica arriva il Napoli che sta facendo una stagione molto importante. Noi saremo con i nostri tifosi, dobbiamo fare una bella prestazione e cercare di vincere".