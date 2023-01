Le parole diai microfoni di DAZN dopo- "Non eravamo dei fenomeni prima, non siamo scarsi adesso. Dobbiamo sapere i nostri valori, quello che siamo come squadra, poi quello che si dice fuori ogni tanto ci fa pensare troppo ma dobbiamo proseguire su questa strada sapendo quello che siamo".- "Mentale no, non voglio sentire questa cosa. Abbiamo dimostrato che quello non c'è, siamo stati in situazioni difficili e siamo riusciti a svoltare. Io parlo di calcio, abbiamo fatto tanti errori, la questione va analizzata calcisticamente".- "Un aspetto importante del gioco, non è scontato, le loro gambe giravano più delle nostre. Dobbiamo lavorare su quello, essere intelligenti e capire che il Napoli è una squadra forte e non possiamo concedere questi vantaggi".- "Come ho sempre detto, credo nell'avere quell'atteggiamento giusto. Non possiamo permetterci di pensare allo scudetto che si deciderà all'ultima partita, dobbiamo pensare sfida per sfida, poi vedremo cosa succederà. La Juve deve sempre puntare allo scudetto ma dobbiamo capire il momento, poi da domani potremo cambiare pensiero... Questa società merita che ogni giocatore lasci tutto in campo in ogni gara".