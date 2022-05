In questo momento, la Juventus è in campo al Training Center della Continassa per preparare la prossima partita contro il Genoa. Rispetto al solito, di diverso c'è la presenza dei tifosi, che affollano la tribunetta dell'impianto della Continassa. Non è sul rettangolo verde Danilo, che si sta allenando a parte in palestra. Per lui, lavoro personalizzato già programmato, per recuperare dal problema al piede che da alcune settimane si trascina dietro.