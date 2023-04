Il giocatore più utilizzato dalla Juventus in questa stagione è proprio il difensore brasilianoDa Silva. Che ha scalato le gerarchie, gara dopo gara, prendendosi sulle spalle Madama e trascinandola nel bene e nel male. Ieri però contro lail difensore è entrato soltanto a venti minuti dalla fine. Il motivo della sua assenza lo ha spiegato al termine della gara Marco, ieri allenatore della Juventus in assenza di Allegri causa influenza.Il giocatore essendo il più utilizzato della rosa di Massimiliano Allegri ieri è stato tenuto a riposo. In vista della gara di giovedì sera contro lo Sporting di Europa League, uno snodo chiave per i bianconeri. Quindi il difensore brasiliano ritornerà a pieno ritmo verso la gara decisiva. Imprescindibile leader di questa Juventus che ha sempre scalato maggiormente le gerarchie.