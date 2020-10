Danilo, difensore della Juventus, ha parlato a JTv prima della gara contro il Verona: "Una partita difficile, hanno tanta capacità di corsa, serve una partita con tanta velocità nel muovere il pallone e tanti movimenti senza palla.



Se mi aspetto i contropiedi? Sì, è il gioco che fanno loro, però dobbiamo aspettarci di tutto. Siamo preparati per fare una buona gara, per sacrifici e corse. E possiamo vincere.



Fiducia a Kiev? Buono per capire che siamo sulla strada giusta, che stiamo lavorando bene. E dobbiamo continuare così".