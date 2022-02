1







di Gianluca Minchiotti

"Danilo ha fatto un bellissimo gol e ha giocato una partita straordinaria”. Al termine di Atalanta-Juventus 1-1, Max Allegri ha fatto pubblicamente i complimenti al jolly brasiliano, autore di una grande prestazione, coronata dal gol al 93' che ha consentito ai bianconeri di pareggiare un match che sembrava ormai perso. Prima a destra, poi da centrale, in un paio di azioni anche in impostazione davanti alla difesa, e infine in gol con un bello stacco di testa, Danilo ieri ha fatto sfoggio della sua poliedricità, una caratteristica che lo rende amato dagli allenatori. E che lo scorso anno ha convinto la Juve a ritenerlo incedibile, a fronte di un interesse manifestato dal Bayern Monaco.



Nella storia della Juventus, Danilo non è il primo jolly, ovvero quel tipo di giocatore in grado di ricoprire più ruoli, e di dimostrarsi utile ed efficace in diverse zone del campo. In ordine cronologico, vi proponiamo una rassegna dei 10 jolly più importanti della storia bianconera.



