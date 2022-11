Prima dal campo, nel derby d'Italia contro l', poi dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium, per bocca di Massimiliano. In quattro giorni, quelli che hanno sancito l'inizio di questa settimana, è arrivata una doppia incoronazione per, "ufficialmente"anche per ammissione dello stesso tecnico livornese, che ha spiegato come, con Leonardoin panchina, l'onore di indossare la fascia sia stato attribuito al brasiliano ex City in quanto Juandi recente non è andato molto d'accordo con gli arbitri (nessun particolare problema con, terzo nella "gerarchia", che ha accettato di buon grado).Del resto se la Juve è riuscita a reagire dopo la "retrocessione" in Europa League conquistando una vittoria pesantissima contro l'Inter è anche merito suo, di Danilo, che da parte sua si vede protagonista a Torino - città dove si trova benissimo con la moglie e i figli tanto da aver comprato casa - nel presente e nel futuro. Il suo desiderio è quello di chiudere la carriera proprio all'ombra della Mole, con il club bianconero che sta quindi ragionando su unper prolungare il suo attuale contratto in scadenza nel 2024. Secondo Tuttosport, "la Juventus ha apprezzato moltissimo anche il fatto che nella scorsa sessione di mercato le sirene accese danon abbiano acceso effetto di sorta". Danilo, insomma, non ha dubbi sulla maglia da indossare per la parte finale della sua carriera. Madama, da parte sua, non ha nessuna intenzione di lasciarlo scappare.