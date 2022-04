Danilo... in zona Cesarini. Come riporta il sito ufficiale della Juve dopo la vittoria di ieri sera contro la Fiorentina, due dei cinque gol realizzati dal brasiliano con la maglia della Vecchia Signora sono arrivati dopo il 90': è successo poche ore fa nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, con il numero 6 che ha chiuso definitivamente il match in pieno recupero, ma era stato così anche lo scorso febbraio, quando in extremis contro l'Atalanta aveva riagguantato un pareggio decisivo per la classifica e la corsa al quarto posto.