E' tornato,. Oggi in gruppo per tutto l'allenamento, ieri già parzialmente con i compagni. Come ha raccontato anche Allegri in conferenza, il brasiliano non si sente ancora pronto, al 100%, dunque sarà utilizzabile probabilmente dopo la sosta. Eppure, è già una grande notizia riaverlo a contatto con la squadra. Uno della sua esperienza sarà manna dal cielo per i tanti giovani.L'ex Real e City ha utilizzato il proprio profilo Instagram per esprimere la felicità del rientro in gruppo: "Dopo più di 50 giorni, tornare ad allenarmi con i miei compagni di squadra è un motivo di grande gratitudine! È stato un bell'allenamento di resilienza. Ora, devo lavorare sodo per essere al meglio il prima possibile. Domani abbiamo una finale e andremo con la giusta motivazione e determinazione per vincere! Forza Juve".