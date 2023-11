Durante il suo incontro con gli Junior Reporter bianconeri,ha parlato anche dei vari ruoli ricoperti in carriera. Ecco il racconto del capitano della: "Quando avevo 10-11 anni andavo in porta. Ero anche bravo ma mi hanno detto che non sarei cresciuto tanto per fare il portiere. Prima mi hanno messo a fare il terzino sinistro, poi facevo anche il mediano e l'attaccante. Ho giocato in tante zone, ma l'importante è saper giocare a calcio, riconoscere gli spazi e i tempi".