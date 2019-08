Non poteva prendere il 3, usato fino a ieri con la maglia del Manchester City. Si sa, quel numero alla Juventus ha un padrone molto importante - sì, proprio Giorgio Chiellini. Non potrà prendere nemmeno il 14, usato in Nazionale, perch​é sulle spalle di Matuidi. Così, il nuovo tezino brasiliano della Juventus, il ventottenne Danilo, ha virato verso il numero 13, come riporta il sito della società. Domani, se giocherà con l'Atletico - ​è tra i convocati - potremmo vedere ufficialmente Danilo con i colori bianconeri addosso.