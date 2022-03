Ancheè intervenuto sui social dopo, esultando per il successo odierno senza però dimenticare ciò che è stato e ciò che sarà. Ecco il bel pensiero del terzino brasiliano: "Una vittoria che certo non cancella la delusione di mercoledì scorso, ma che ci dà la tranquillità per continuare il nostro cammino in Serie A, sapendo che gli ostacoli ci saranno sempre e che la cosa più importante è avere serenità e saper reagire ad ognuno di essi. Grazie per il vostro sostegno oggi, ci vediamo dopo la sosta con la determinazione e la concentrazione per continuare a migliorare e lottare ad ogni partita".