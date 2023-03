è sempre più determinante per la, squadra che in questa stagione ha trascinato anche con il carisma e la personalità da leader vero, in moltissime occasioni con la fascia da capitano al braccio. A consacrarlo, ora, sono anche i numeri: il brasiliano, infatti, quasi nei panni del, è il quarto giocatore della Serie A che ha smistato più palloni in questa stagione, 1.885 per la precisione. Davanti a lui ci sono soltanto tre uomini del Napoli, nello specifico Stanislav(1903), Giovanni(2252) e(2336). Ben 38, inoltre, le presenze stagionali di Danilo con la maglia bianconera, di cui 37 da titolare: l'unica partita che ha saltato è l'ultima della fase a gironi di Champions League contro il PSG, quando era squalificato per somma di ammonizioni.