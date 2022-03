Danilo fa 100. Si avvicina un traguardo importante per il brasiliano classe 1991, che a Firenze in Coppa Italia si è tolto anche la soddisfazione di guidare la Juve con la fascia da capitano al braccio. Un'investitura certamente meritata, e non casuale. Del resto, come riflette l'edizione odierna di Tuttosport, l'ex Real Madrid e Manchester City è ormai diventato uno dei leader bianconeri, riuscendo a conquistare compagni, allenatori e società con il suo atteggiamento serio e umile, la sua serietà e tanta voglia di lavorare. La sua carriera, lo ha confessato lui stesso, potrebbe concludersi proprio a Torino, dove magari potrebbe restare anche dopo. E pensare che nel 2019 era approdato in Italia con l'etichetta della "plusvalenza", circondato dal sospetto - poi fugato anche dalle verifiche degli inquirenti - che il suo acquisto fosse un modo per gonfiare il prezzo di Joao Cancelo, che compiva il percorso inverso.

Se all'inizio non convinceva tutti, ora Danilo si è decisamente preso la Juve sulle spalle: Massimiliano Allegri lo adora per la sua intelligenza calcistica, che lo rende in grado di ricoprire anche ruoli non suoi in maniera soddisfacente. Ultimamente, per sopperire alle emergenze, è stato spostato in mezzo alla difesa, lasciando la sua posizione più "classica" da terzino destro. E la cosa sembra piacergli, tanto che nel prossimo futuro si vede forse più lì che sulla fascia, un po' come successe a Lilian Thuram. Intanto, oggi si gode la 100^ presenza in bianconero. Che non è roba da poco.