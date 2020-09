Le porte girevoli del mercato della Juventus riguardano anche le corsie laterali, col nome di Bellerin che periodicamente torna di attualità, tuttavia per ora non sembrano toccare il brasiliano Danilo, che oggi su Instagram ha pubblicato una foto in felpa blu e occhiali da sole, mentre scruta l'orizzonte. E il messaggio: "Sii grato ogni giorno!". E l'hashtag (tradotto dall'inglese) "La vita è una benedizione". Danilo è arrivato alla Juve l'anno scorso dal Manchester City, insieme a un conguaglio di 28 milioni di euro, in cambio di Joao Cancelo.