Danilo è sempre più leader della Juventus, complici anche le parole al miele spese dopo la rete segnata all'Atalanta sembra poter addirittura chiudere la sua carriera in bianconero. Come riporta La Gazzetta dello Sport il difensore brasiliano che attualmente ha il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe a breve radunarsi con il suo entourage e la società bianconera per discutere un ulteriore rinnovo e chiudere la sua carriera a Torino. Il giocatore è un leader in spogliatoio della squadra di Massimiliano Allegri ed è anche un punto di riferimento per i giovani.