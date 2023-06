Intervenuto ai microfoni di Globo,ha parlato anche di una sua "chiacchierata" con Romeludopo l'episodio diche ha interessato l'attaccante belga all'Allianz Stadium. Ecco il suo racconto: "Ho avuto l’opportunità di parlare e discutere in seguito con Lukaku e abbiamo detto: "Non sono io contro Lukaku,contro, dobbiamo essere tutti noi della comunità calcistica contro il razzismo, che sia tifoso della Juventus, dell’Inter, della Nazionale, chissà". Questa è la grande domanda. A volte si verifica la seguente situazione: quando è contro un giocatore della mia squadra, scelgo il combattimento; quando è il giocatore di un avversario, mi alzo. E poi diventa molto difficile creare qualcosa di concreto contro il razzismo.”.E ancora: "Giorni dopo ho fatto una dichiarazione e quello è stato un mio errore, non ho parlato nello specifico di quel caso, di quello che è successo quella sera con Lukaku, ho fatto una dichiarazione un po’ generica. Dopo ho pensato: in quel momento, era importante parlare concretamente di quel caso, esattamente quello che è successo. Avere questa autoconsapevolezza di pensare: quel giorno ho commesso un errore, non posso più sbagliare su questo argomento, devo parlare in modo giusto, diretto, fare nomi, è così che funziona. Altrimenti, è più facile girare la faccia, asciugarla e lasciarla lì".