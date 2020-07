Dopo una batosta come quella patita contro in Milan, c'è bisogno di riaversi e tornare in pista, mentalmente e fisicamente, per affrontare al meglio i prossimi impegni cruciali sulla strada dello scudetto. Dopo la foto all'aperto di Cristiano Ronaldo, smagliante come sempre, oggi i social bianconeri hanno visto anche il terzino Danilo fare sfoggio delle sue "tecniche di recupero". Su Instagram il brasiliano ha pubblicato una foto che lo ritrae sul divano, con le gambe sollevate in pantaloni massaggianti e una borraccia in mano.