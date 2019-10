Matthijs de Ligt contro Danilo. Il difensore olandese e quello brasiliano si stanno allenando alla Continassa assieme al resto del gruppo che piano piano sta riaccogliendo tutti i nazionali. Oggi, assieme alla squadra, c'era anche Danilo, che da qualche settimana è fuori causa per via di un infortunio. Buone notizie per Maurizio Sarri che piano piano, oltre ai nazionali, sta tornando ad avere a disposizione anche gli infortunati. Dopo il Bologna dovrebbe tornare a disposizione anche Douglas Costa che oggi sta continuando a fare differenziato.