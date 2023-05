. Ma d'altronde un momento di flessione o un leggero cedimento ce lo si poteva anche attendere da quello che, insieme a Filip, risulta essere il giocatore più impiegato in assoluto da Massimilianodurante la stagione, con una continuità di rendimento e di prestazioni che forse in pochi si sarebbero aspettati qualche mese fa da un classe 1991. Il brasiliano è reduce da due errori "non da lui", con altrettanti rigori causati tra: il primo è costato caro alla, che contro i rossoblù non è riuscita ad andare oltre il pareggio pur dovendo considerare l'errore dal dischetto di Arek Milik, mentre il "peso" del secondo è stato fortunatamente alleggerito dal successivo gol di Dusan Vlahovic, valso il 2 a 1 finale.Anche quella di ieri, insomma, non è stata una serata esaltante per Danilo - Tuttosport, solo per fare un esempio, ha già paventato il rischio di vedergli affibbiata l'etichetta di- che ha comunque meritato la sufficienza grazie alla rete sfiorata con un imperioso colpo di testa che ha fatto tremare un palo.Non per questo, però, da vero leader quale ha saputo dimostrarsi, ha le idee meno chiare su ciò che aspetta la Juve nelle prossime settimane: "Era importante dare un segnale in vista delle ultime sfide che ci attendono e dimostrare che abbiamo ancora qualcosa da dire, anche se sappiamo che questo non cancella le ultime sconfitte", il suo commento sui social.. Un messaggio ben preciso, da capitano. Che, ne siamo certi, non si farà fermare dalla stanchezza proprio ora, perché la Juve ha bisogno di lui.