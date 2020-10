Dopo aver parlato in conferenza stampa prima dell'allenatore Andrea Pirlo, Danilo si è pronunciato anche ai microfoni di Sky Sport in vista di Juventus-Barcellona di domani sera: "Mi sto divertendo tanto perché stiamo sviluppando un calcio dedito al possesso palla, alla qualità e alla costruzione dal basso, sviluppando azioni veloci. Mi aspetto di migliorare ulteriormente per aiutare la squadra. Messi e Ansu Fati si fermano col sacrificio e col lavoro di squadra: può capitare che sfuggano alla marcatura, allora serve che i compagni arrivino in aiuto."