Centralità in campo, leadership nello spogliatoio e fascia da capitano al braccio. Danilo rappresenta il presente, ma anche il futuro della Juventus. Non è un caso, infatti, che nel periodo peggiore della storia del club, sia a livello giudiziale che a livello economico, la Juventus abbia chiuso e completato un singolo rinnovo di contratto, il suo.ha prolungato a 32 anni fino al 30 giugno 2025 confermando anche che vorrebbe "chiudere la carriera ad alti livelli alla Juve". Se terrà questo rendimento e questa importanza non è escluso che un nuovo prolungamento, l'anno prossimo, possa nuovamente arrivare. Lo riporta Calciomercato.com.