Danilo convince ancora, anche a centrocampo. In un ruolo poco comune per le sue caratteristiche, il brasiliano riesce a mettere d'accordo tutti, rendendosi protagonista di una buona partita anche contro la Salernitana. "Robusto nella riconquista, attento alle ripartenze, partecipa al 2-0", scrive La Gazzetta dello Sport, rilevando però anche una piccola sbavatura nella sua partita, il giallo evitabile rimediato nel secondo tempo. 6.5, comunque, il voto attribuito dalla rosea al terzino classe 1991 della Juve.

Sfoglia la nostra gallery per leggere tutti i voti assegnati a Danilo: