Ai microfoni di Dazn il difensore dellaDanilo ( QUI l'integrale) ha parlato di atteggiamento. Queste le sue parole:- "Nessuno avrebbe fatto come la Juve? Penso e cerco di prendere le cose positive in ogni situazione. Rimanere attaccato a ogni partita, ogni situazione, dopo quanto accaduto, non è facile. Dimostra la forza di questa squadra e del gruppo. Cosa succederà non lo sappiamo, non dipende da noi. Ma siamo orgogliosi, tante cose potevano cambiare il focus e l'atteggiamento. Siamo rimasti uniti, a lavorare. Ci sono critiche, tante cose che dicono, ma siamo uniti e facciamo squadra, come una famiglia. Andando avanti".