Le parole di Moise Kean durante il podcast 19F. QUI le dichiarazioni integrali.Kean - Vabbè Cristiano, anche Danilo. Uno molto diretto, mentalità da "hustler", sempre di più, pretende sempre di più. Una volta prima della partita mi fa: "Sai dovremmo andare in palestra, vieni con me". Lui fa delle robe di luci per i riflessi. Allora stavo scendo con Danilo dalla camera, mi era venuto a prendere e Weston mi fa: "Ma dove vai?", tu che esci prima? Incredibile... No vado con Danilo a far le robe delle luci. E' venuto pure lui e da lì anche prima della partita siam sempre lì a far le cose delle luci. Mi ha dato tanti consigli di vita, una grandissima persona, un capitano.