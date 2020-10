Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, edizione Torino, la Juve non può fare grossi calcoli sugli uomini da schierare in difesa. Mancheranno infatti De Ligt e Chiellini, ma ci saranno Danilo, Bonucci e Demiral. Da vedere come si schiereranno, però: soprattutto Danilo - schierato finora sul centro destra - proprio con l'ingresso di Demiral a Kiev ha dovuto cambiare lato, migliorando anche nel rendimento e nella copertura garantita a Federico Chiesa. L'ex esterno della Fiorentina non ci sarà con il Verona, in quanto squalificato. Dal lato del brasiliano, dunque, dovrebbe agire uno tra Bernardeschi e Frabotta.