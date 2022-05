Come racconta Tuttosport, salvo cambi di programma dell’ultimo minuto, andrà a finire che, pure questa volta, Danilo riposerà la prossima volta. La regola non scritta ormai pare essere che finché l’esterno brasiliano si regge in piedi, un posto in squadra lo trova a prescindere. Anche se è dolorante, anche se è reduce da una settimana in cui praticamente non si è allenato. La settimana in corso, ad esempio. E’ reduce da 12 partite consecutive giocate da titolare. Per novanta minuti più recupero ciascuna.