Sembrano essere tramontate le speranze di vederein campo per la sfida di domenica sera contro la. Nella giornata di oggi, infatti, il capitano dellaha lavorato ancora a parte rispetto ai compagni, proprio come era già successo ieri: salvo improbabili sorprese, quindi, Massimilianodovrà fare a meno di lui anche per il prossimo impegno di campionato, puntando ancora sulla difesa composta da Gleison Bremer, Federico Gatti e Daniele Rugani, che comunque ha dato ottime risposte nelle ultime uscite.- Il brasiliano, come noto, è alle prese con un problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, e nei giorni scorsi ha accusato un ulteriore fastidio che ne ha rallentato il percorso di rientro in campo. A questo punto, con tutta probabilità, lo si rivedrà solo dopo la sosta.