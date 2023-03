Il difensore dellaè stato ospite di Sulla Razza, il podcast di Juventus contro il razzismo. Queste le parole del difensore brasiliano:- "Si può vedere da diverse prospettive ma è razzismo e basta. Nel calcio ci sono situazioni che succedono spesso e noi (intendo tutti coloro che sono nel calcio) aspettiamo di arrivare ad un livello irraggiungibile per agire. Secondo me quello è ciò che si deve cambiare. Atto di razzismo in una partita? Va bene, due? Va bene. Dopo sei mesi si agisce e invece no bisogna agire subito. Non si può avere una comfort zone perchè le cose non si cambiano".