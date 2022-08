Anche il brasiliano Danilo ha voluto esternare le emozioni provate nella giornata di ieri a Villar Perosa e lo ha fatto attraverso la condivisione di un post sul suo account Instagram.'Un grande onore poter tornare a giocare questa partita così importante per la storia della Juventus! Sentire il vostro affetto così da vicino ci dà ancora più carica per questa stagione. In bocca al lupo a tutte le squadre di questa fantastica famiglia! Forza Juve!'.