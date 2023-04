Ancheha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia di- "In una stagione in cui si gioca tanto la capacità di cambiare atteggiamento il più velocemente possibile è sempre una cosa positiva. In questa stagione quando abbiamo perso o pareggiato qualche partita abbiamo parlato tra di noi. Il pensiero ora è allo Sporting, dobbiamo essere concentrati su questo".– "La Lazio è una squadra che pressa e non fa giocare bene, questo è successo. Purtroppo abbiamo subito due gol. Negli ultimi 20 minuti abbiamo avuto occasioni. Se fossimo stati più cattivi nelle scelte e nel calciare in porta potevamo vincere, come già successo nelle due partite precedenti contro di loro".– "Dipende sempre dall’avversario, dai momenti dei calciatori. Ci sono alcuni che si sentono più a loro agio in un modo e altri con un altro modulo. Non è un problema di numeri, ma di atteggiamento".– "Io mi sento meglio dentro al campo. Fisicamente è sempre importante avere momenti per far riposare un po’ il corpo perché ci vuole tanto per giocare sempre 90 minuti. Mentalmente ero dentro la partita con i compagni. Adesso sono pronto e preparato per domani e tutte le partite in cui la squadra avrà bisogno di me".