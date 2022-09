Il terzino brasiliano dellaha parlato ai microfoni di Mediaset in vista della gara di domani contro il. Queste le sue parole:"Va cambiato. È un pensiero che condividiamo tutti in squadra, dobbiamo cambiare atteggiamento anche se è una cosa che non controlliamo non è il modo giusto di stare in campo. Questa partita l’abbiamo preparata con responsabilità e ci aspettiamo una grande prestazione"."In squadra c'è gente giovane e gente nuova, ci vuole un po’ di tempo perchè tutti si conoscano. La Juve vuole spirito di sacrificio, ci vuole un po’ però. Domani ci aspettiamo comunque una grande prestazione, lo dobbiamo ai tifosi e a noi stessi"."Il capitano è Bonucci, ho tanto rispetto per lui e lui ne ha per noi. Poi ci sono ragazzi come Cuadrado e Alex Sandro in una gerarchia che merita di essere rispettata. Poi ci sono io che provo ad aiutare gli altri, a far vedere con il lavoro che si può fare di più. Questa società porta da mangiare alla mia famiglia e a chi mi sta attorno, non è scontato e per questo ho tanto rispetto".