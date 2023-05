Le parole diai microfoni di JTV dopo: "Siamo tristi, c’è tanta amarezza. Volevamo giocare questa finale ma purtroppo non è stato possibile. Complimenti al Siviglia che è stato più concreto sotto porta. Però i ragazzi ci hanno provato fino alla fine e questo non è scontato. Dobbiamo mettere i pensieri in ordine e analizzare gli errori, sicuramente i dettagli. Ci sono dei momenti in cui le altre squadre hanno il controllo e noi lì dobbiamo essere più cattivi e concentrati. Ma ci abbiamo provato fino alla fine, non so se nel modo giusto o sbagliato. Abbiamo fatto quello che ci chiede la storia della Juventus, anche se non è stato possibile. In questa stagione siamo riusciti a mantenere il focus sul campo, non era scontato. Ora ci sono delusione e tristezza perché volevamo questa finale. Come si riparte? Io nella mia vita mi alzo il mattino e ci provo ancora. Solo così possiamo fare. Possiamo andare a letto e piangere ma questo non fa parte di me e della Juventus. Ho imparato che la Juventus rinasce sempre, è quello che dobbiamo fare da domani in poi".