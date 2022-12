Danilo, ha parlato a JTV dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi: " Pelé non era come gli altri. Quello che posso dire non si avvicinerà mai alla sua grandezza, ma vedere tanti omaggi verso di lui e la sua figura rende noi brasiliani orgogliosi di quanto ha fatto. Dobbiamo onorare quello che è stato"."Ho giocato al Santos e ho un momento in testa che mi riporta alla finale della Libertadores e alla sua esultanza. Pelè esultava per un mio gol. Poi ho letto una frase che dice “tutto quello che vedi fare oggi di straordinario a un calciatore Pelè lo ha già fatto”. Porterò per sempre con me questo ricordo"."Sto bene, come ho detto sono stato dai miei per ricaricare le energie. Tornare qui è sempre speciale, mi mancavano i compagni. Ci serve un po’ di lavoro, dobbiamo mettere le gambe a posto per il 4"."Dobbiamo essere una squadra unita, tosta e che capisce i momenti, cattiva quando arriva davanti alla porta e unita quando difende, come fatto nelle ultime prima della sosta. Solo così possiamo raggiungere il primo posto in campionato".