Danilo ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Juve-Bologna. Ecco il breve commento del brasiliano, che quest'oggi è stato schierato a centrocampo al fianco di Adrien Rabiot a causa dell'emergenza infortuni che ha colpito la mediana: "La preparazione è sempre la stessa. Il calcio è un gioco in cui devi capire spazi, movimenti e momenti, non vuol dire nulla giocare in difesa o a centrocampo se capisci il calcio in questa maniera".