Anche il prossimo mercato sarà caratterizzato da poca liquidità e molta fantasia. E scambi. La Juventus vuole continuare a ringiovanire la rosa e per questo sta studiando - anche - il profilo di Damsgaard della Sampdoria: classe 2000, è una delle migliori sorprese del campionato e su di lui ci sono anche l'Inter e club della Premier, che hanno già fatto qualche sondaggio. Secondo Sampnews24.com i blucerchiati vogliono almeno 25 milioni di euro per far partire il gioiellino danese.