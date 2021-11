ℕ

Dalloalla, passando per. Sarà un mese di novembre intenso per la, attesa da sei appuntamenti nei prossimi trenta giorni tra Serie A e Champions League, con la sosta per le Nazionali a inframmezzare le prossime due partite di campionato. Un periodo tosto e decisivo per la stagione dei bianconeri, attualmente in ritiro tra il JHotel e la Continassa dopo la sconfitta in casa del, con l'intento di "fare quadrato", riflettere sul momento negativo e lavorare per risolvere quanto prima i problemi emersi in questa prima parte di stagione.Di seguito lo specchietto riassuntivo del mese di novembre pubblicato dalla Juventus sul profilo Twitter ufficiale: