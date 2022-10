Era nell’aria, si è concretizzato nelle parole dinel postdi ieri: dopo la pesante sconfitta,. E’ il terzo ritiro di squadra sotto il tecnico livornese: il primo nel 2015, il secondo nella passata stagione e ora quello che comincia oggi.– La Juventus sbarcherà a Caselle per poi dirigersi allo Juventus Hotel, in zona Continassa. Nella struttura ricettiva di fianco i campi di allenamento, la squadra ha un’ala dedicata, dove si potrà isolare dal resto del mondo.. La durata non è ancora definita: sicuramente fino al Derby, poi si vedrà, in base anche alle risposte sul campo.– Difficile pensare che, in pochi giorni, la Juventus cambierà radicalmente il suo modo di giocare. L’obiettivo principale lo si può ricercare facendo un passo indietro a Milan-Juve. Nel programma di Dazn, BordoCam, un dettaglio “rubato” dalle telecamere a bordocampo.si avvicina ade dice: “”, e prosegue battendosi il petto, all’altezza del cuore. Questo, quindi, il problema individuato, la mancanza di animo: questo, allora, l’obiettivo primario di questi primi giorni di ritiro, fino al Derby.